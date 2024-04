Six nations 2024 : les Bleues poursuivent leur sans-faute en s’imposant au pays de Galles et s’offrent une finale face à l’Angleterre

Les Bleues reçues quatre sur quatre. Le XV de France a poursuivi son Tournoi des six nations parfait en allant décrocher une quatrième victoire en autant de rencontres face au pays de Galles (40-0), sur la pelouse de l’Arms Park de Cardiff, dimanche 21 avril. Pour leur dernier match avant de retrouver les Anglaises lors de la finale annoncée du Tournoi, les Bleues ont décroché une large victoire, sans concéder le moindre point, et ont validé leur montée en puissance.

Journée 4 : le doublé de Joanna Grisez pour le 6e essai français Grosse erreur des Galloises dans cette fin; après avoir décidé de jouer une mêlée, secteur dans lequel elles sont pourtant dominées depuis le début du match, les joueuses du pays de Galles tentent des passes sous pression dans leurs 22 mètres et se font intercepter une nouvelle fois par Joanna Grisez qui s'offre un doublé pour son retour au rugby à 15. Morgane Bourgeois réussit sa première transformation de la partie.

Une semaine après leur succès contre l’Italie (38-15), les Françaises ont offert aux quelques supporters tricolores présents dans les travées de l’Arms Park une nouvelle bonne copie offensive, avec six essais marqués face à la lanterne rouge de ce Tournoi.

Des Bleues offensives

Sans forcément tenir le ballon (67% de possession pour les Galloises à l’heure de jeu), les Bleues ont travaillé pour faire la différence et trouver des espaces. Face à un jeu gallois en une passe et peu varié, les Bleues ont notamment bénéficié de l’apport des septistes Anne-Cécile Ciofani, Chloé Jacquet et surtout Joanna Grisez, autrice du deuxième essai français après une interception dans ses 22 et une formidable course pour remonter tout le terrain jusqu’à l’en-but adverse (16e). En jambes, l’ailière tricolore s'est même offert un doublé, en allant chercher la dernière réalisation du match (79e), sur une nouvelle interception.

Les Bleues se sont également appuyées sur une mêlée très solide, secteur dans lequel elles ont été en réussite (aucune mêlée perdue). La mêlée a notamment été le point de départ du troisième essai, inscrit par Romane Ménager après une belle sortie du pack de Teani Feleu (31e), alors que le soleil se levait dans le ciel gallois. Le bonus offensif a été validé dès le retour des vestiaires (45e), avant que la capitaine Manae Feleu n'y aille elle aussi de son essai (58e).

Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz sont parvenues à bien gérer leurs temps faibles, à l’image du carton jaune assorti du bunker concédé par la superstar du 7 Anne-Cécile Ciofani en tout début de match (2e) pour sa toute première cape avec l’équipe à 15. A 14 pour la première fois dans ce Tournoi, les Bleues ont enchaîné les séquences défensives très disciplinées et sont même allées chercher le premier essai du match (11e).

Une indiscipline à corriger pour la finale

Une rigueur défensive retrouvée en fin de rencontre, quand Assia Khalfaoui a elle aussi temporairement quitté ses coéquipières, sanctionnée pour un choc tête contre tête (63e), avant un troisième carton jaune concédé par Chloé Jacquet après la sirène, qui fait de l’indiscipline le gros point noir de cette rencontre.

Grâce à cette victoire, les Bleues reviennent à un point des Anglaises, qui ont très largement battu l’Irlande samedi (88-10), au classement général. Les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz disputeront bien face aux Red Roses une finale au sommet pour le titre et le Grand Chelem, samedi 27 avril, au stade Chaban-Delmas de Bordeaux.