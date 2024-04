Direct Galles-France : en infériorité numérique, les Bleues inscrivent un premier essai face aux Galloises... Suivez la rencontre du Tournoi des six nations

Après leur troisième victoire d'affilée, convaincante et maîtrisée face à l'Italie (38-15), les Bleues affrontent dimanche 21 avril (16 h 15, en direct sur France 2 et france.tv) le pays de Galles à Cardiff, actuel dernier au classement avec seulement un point. Les Galloises n'ont pas gagné une seule rencontre depuis le début du tournoi.

Le pays de Galles est la dernière étape – a priori pas insurmontable – avant le Crunch face à l'Angleterre. Et pourquoi pas la victoire finale dans le tournoi, puisque les deux équipes se tiennent en un point. Invitée du Club info de franceinfo le 14 avril, la capitaine Manae Feleu s'est montrée optimiste : "On a les armes pour battre l'Angleterre, mais il faut qu'on les utilise bien. (...) Le jour où on arrivera à chaque match à jouer sur nos forces et notre identité, on pourra vaincre n'importe qui."

Suivez le match en direct.