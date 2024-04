Six nations féminin : "On a les armes pour battre l'Angleterre", assure la capitaine des Bleues Manaé Feleu

"On a les armes pour battre l'Angleterre, mais il faut qu'on les utilise bien", a estimé dimanche 14 avril, dans Le Club info de franceinfo la capitaine du XV de France féminin, Manaé Feleu, après une troisième victoire en trois matchs dans le Tournoi des six Nations, dimanche après-midi face à l'Italie (38-15).

Avec cette troisième victoire en trois matchs, les Françaises sont toujours en course pour le grand chelem. Il faudra pour cela vaincre à Cardiff le Pays de Galles dimanche prochain, puis battre les quintuples tenantes du titre anglaises à Bordeaux dans deux semaines. "Je pense qu'on a les moyens", a assuré la capitaine des Bleues.

"L'année dernière, lors du match que nous avons fait à Twickenham, je pense qu'on a vu que les armes, on les a", a poursuivi celle qui, à 24 ans, est étudiante en cinquième année de médecine à Grenoble. "Le jour où on arrivera à chaque match à jouer sur nos forces et notre identité, on pourra vaincre n'importe qui". "Cette année, nous avons fait quelques changements dans le projet de jeu, ce qui nous permet de jouer après contact et de se faire un peu plus de passes", a-t-elle terminé.