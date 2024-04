Mort de Philippe à Grande-Synthe : le cousin d'un des adolescents mis en examen a été agressé

Le cousin d'un des adolescents mis en examen pour l'assassinat de Philippe à Grande-Synthe (Nord) a été agressé, dans la nuit du vendredi 19 avril au samedi 20 avril, ont appris franceinfo et France Inter auprès de la procureure de la République de Dunkerque, Charlotte Huet. La victime, un adolescent de 15 ans, a été transportée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.

"Plusieurs effets personnels lui ont été dérobés et notamment son survêtement et ses baskets", précise Charlotte Huet. Une enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque pour "violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours". Elle est confiée au groupe des violences aux personnes du service local de police judiciaire de Dunkerque. "À quelques heures de ces faits, et à l'heure où le mineur n'a pas encore été entendu, il n'est pas possible de conclure de façon fiable sur le mobile", affirme la procureure.

Cette agression intervient quatre jours après la mort de Philippe, 22 ans, dans la même commune du Dunkerquois. Il avait été passé à tabac par plusieurs personnes. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été interpellés, puis mis en examen pour "assassinat". Cette qualification a été retenue par la procureure de Dunkerque en raison de la circonstance aggravante de "guet-apens"