Direct Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir arrêté "l'avancée" russe dans "certaines zones" de la région de Kharkiv

L'armée ukrainienne a affirmé, jeudi 16 mai, avoir arrêté "l'avancée" russe dans certaines zones de la région de Kharkiv où la Russie a lancé une attaque surprise le 10 mai, occupant de nouveaux territoires. "La situation dans le secteur de Kharkiv reste compliquée et évolue de manière dynamique. Nos forces de défense ont réussi à stabiliser partiellement la situation, l'avancée de l'ennemi dans certaines zones et localités a été stoppée", a déclaré à la télévision le porte-parole des forces ukrainiennes dans la région, Nazar Volochine. Suivez notre direct.

L'armée russe a pris 278 km2 en une semaine dans l'est de l'Ukraine. Il s'agit de son gain de territoire ukrainien le plus important depuis un an et demi, selon une analyse de l'AFP à partir de données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). Entre le 9 et le 15 mai, 257 km2 ont été conquis dans la seule région de Kharkiv, épicentre de l'offensive russe où Moscou a revendiqué la prise de plusieurs localités.

Moscou et Pékin plaident pour une "solution politique". La Chine et la Russie s'accordent sur la nécessité d'une "solution politique" au conflit en Ukraine, a affirmé le président chinois Xi Jinping, qui reçoit son homologue russe jeudi et vendredi. Pékin appelle régulièrement au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays (Ukraine comprise) mais exhorte aussi à prendre en considération les préoccupations de sécurité de la Russie.

L'offensive russe sur Kharkiv doit être un "signal d'alarme" pour les alliés de Kiev, selon Londres. "Il ne s'agit pas d'une guerre dans laquelle vous pouvez vous permettre d'être pleinement attentifs, puis de vous détourner ou de vous laisser distraire par un autre conflit, et ensuite vous attendre à ce que rien ne change sur le terrain", a déclaré le ministre de la Défense britannique Grant Shapps sur la chaîne Sky News.