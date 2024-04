Direct Guerre en Ukraine : des frappes font au moins huit morts et une dizaine de blessés dans la région de Dnipropetrovsk

Des frappes russes ont fait au moins huit morts, dont deux enfants, et 18 blessés, vendredi 19 avril, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), selon un nouveau bilan annoncé vendredi matin par le ministre de l'Intérieur. Dans le district de Synelnykové, "plus de dix maisons ont été endommagées" et "six personnes sont mortes dont des enfants de six et huit ans", a notamment souligné le ministre Igor Klymenko sur Telegram. Suivez notre direct.

Kiev accuse la Russie d'avoir tiré 36 missiles et drones en une nuit. Dans le détail, la Russie a lancé 22 missiles et 14 drones explosifs sur l'Ukraine pendant ses attaques dans la nuit de jeudi à vendredi, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne, affirmant avoir abattu 29 de ces engins. Sur les dix missiles de croisière et 12 missiles guidés, 15 ont pu être abattus ainsi que tous les drones explosifs de type Shahed, a déclaré sur Telegram le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Petro Olechtchouk.

Des engins aériens abattus en Russie. Le gouverneur de la région russe de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a annoncé que 25 projectiles avaient été abattus alors qu'ils se dirigeaient vers cette ville proche de la frontière ukrainienne. Aucun blessé n'a été signalé, a précisé le responsable sur Telegram, mais plusieurs bâtiments ont subi des dégâts comme des débuts d'incendie ou des bris de vitres.

L'armée ukrainienne dit avoir abattu un bombardier russe. "Pour la première fois, des unités de missiles antiaériens de l'armée de l'air et en coopération avec les services de renseignement (...) ont détruit un bombardier stratégique à longue portée Tu-22M3", s'est félicité le commandant de l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Côté russe, l'agence Tass confirme le crash de l'avion militaire mais évoque la piste de l'incident "technique".