Chine : qui est Li Hui, le médiateur envoyé en Ukaine pour accélérer le "règlement politique" de la guerre

Pékin veut se poser en arbitre et engager des discussions de paix entre la Russie, d'un côté, et l'Ukraine et ses alliés, de l'autre.

Li Hui en novembre 2017 à Moscou. Il était alors ambassadeur de Chine en Russie. (EVGENY SINITSYN / XINHUA VIA MAXPPP)

Alors que s’intensifie la préparation d’une contre-offensive ukrainienne au printemps, Pékin envoie un haut diplomate jouer le rôle de médiateur auprès de Kiev et de ses alliés européens. Li Hui, ancien ambassadeur chinois en Russie se rend en Ukraine, mardi 16 mai, avant de se rendre en Pologne, en France, en Allemagne et, finalement, en Russie. Objectif : discuter d’un "règlement politique" de la guerre. >> Guerre en Ukraine : la Chine peut-elle jouer le rôle de "médiateur" malgré ses attaches avec la Russie ?

À 70 ans, Li Hui est considéré comme l’un des plus grands spécialistes chinois de la Russie. Il a été ambassadeur à Moscou durant dix ans, entre 2009 et 2019. Il est le diplomate chinois au rang le plus élevé à se rendre en Ukraine depuis le début de l’invasion russe. Il est également vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial pour les affaires eurasiatiques. Une carte maîtresse pour Pékin, désireux de marquer son engagement en faveur de la paix, comme le précise Wang Wenbin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "La visite du représentant chinois est une autre manifestation de l'engagement de la Chine à promouvoir la paix et les pourparlers. Elle montre clairement que la Chine se place fermement du côté de la paix."

Pékin tente un coup de billard à trois bandes qui vise surtout à trouver une porte de sortie pour Moscou, alors que l’Ukraine prépare sa contre-offensive, dont les résultats influenceront à coup sûr de futures négociations. Il s’agit aussi de calmer le jeu auprès des pays de l’Union européenne alors que la Commission envisage des sanctions contre des entreprises chinoises accusées de soutenir l’effort de guerre russe.