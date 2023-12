Adhésion de l'Ukraine à l'UE : "Nous sommes plus forts unis", estime le président de la commission des affaires européennes - (franceinfo)

Les Vingt-Sept ont décidé d’ouvrir les négociations pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union Européenne. Invité du 19/20, jeudi 14 décembre, Pieyre-Alexandre Anglade, député Renaissance et président de la commission des affaires européennes, revient sur cette annonce.

Les 27 États membres de l’Union européenne (UE) ont décidé d’entamer des négociations pour l'adhésion de l’Ukraine. Un accord a été trouvé, jeudi 14 décembre, alors que le Premier ministre hongrois Viktor Orban faisait de la résistance. Invité du 19/20 info, Pieyre-Alexandre Anglade, député Renaissance et président de la commission des affaires européennes, estime qu’il s’agit de "la décision la plus importante de l’histoire moderne, en tout cas récente, de la construction européenne". Le député rappelle qu'"on n'a aucun intérêt à laisser dériver un État dans les mains de la Russie", avant d’insister sur le fait que "nous sommes plus forts unis".

"Il faut qu’on réarme l’Ukraine"

Pieyre-Alexandre Anglade prévient néanmoins sur le long processus d’intégration d’un pays à l’UE, et sur le fait que l’Ukraine ne fera pas partie de l’UE avant des mois voire des années. En parallèle des échanges sur l’adhésion de l’Ukraine, le député déclare qu'"il faut qu’on réarme l’Ukraine". Il appelle les pays européens et les États-Unis à livrer plus d’armes "dans les semaines à venir".