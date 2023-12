Le gouvernement avait annoncé que les véhicules électriques seraient accessibles aux classes les moins aisées. Un site Internet permettant de savoir si son foyer est éligible à ces voitures pour moins de 100 euros par mois a été mis en ligne jeudi 14 décembre.

Un site Internet qui permet de savoir si son foyer est éligible à une voiture électrique pour moins de 100 euros par mois a été mis en ligne jeudi 14 décembre. Le gouvernement avait déclaré que les véhicules seraient accessibles aux classes les moins aisées. La principale condition pour en bénéficier : gagner moins de 15 400 euros par an pour un individu seul, et 38 500 euros pour un couple avec enfant. Pour être éligible, il faut aussi conduire régulièrement : plus de 8 000 kilomètres par an ou bien rouler plus de 15 kilomètres pour aller au travail tous les jours.



Emmanuel Macron fait la promotion du site

Dans la matinée, le président de la République a lui-même fait la promotion du site : "Vous verrez si vous remplissez les conditions et vous serez peut-être parmi les premiers Français à avoir accès à ce leasing et ces véhicules électriques." Parmi les voitures concernées, se trouvent la Peugeot E-208, l’Opel Mokka et la Twingo E-Tech de Renault. Jusqu’à 25 000 voitures électriques devraient être commercialisées en 2024.