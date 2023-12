Guerre entre le Hamas et Israël : aux États-Unis, le conflit divise l’opinion publique

À la veille d’une année électorale très importante aux États-Unis, le conflit entre Israël et le Hamas divise dans la rue et jusqu’au sommet de l’État. Des mobilisations ont eu lieu mercredi 13 décembre pour réclamer le cessez-le-feu.

Israël est sous la pression de son allié historique. Les États-Unis exigent une meilleure protection des civils ainsi qu’une réduction des frappes sur Gaza. Deux émissaires américains se rendent à Tel-Aviv pour défendre ces objectifs auprès du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Aux États-Unis, le conflit divise la population jusqu’au sommet de l’État. Des mobilisations ont eu lieu mercredi 13 décembre pour réclamer le cessez-le-feu.

Une veillée devant la Maison-Blanche

Les Américains sont de plus en plus divisés jusqu’au sein de l’administration. Des membres du personnel portant masques et lunettes ont tenu une veillée devant la Maison-Blanche pour réclamer le cessez-le-feu. Josh Paul, ex-fonctionnaire du département d’État qui a démissionné, assure : "Nos voix et celles du peuple américain que nous servons exigent que cette violence cesse. C’est pourquoi nous demandons au président Biden de soutenir un cessez-le-feu immédiat et permanent."

Les incidents antisémites se sont aussi multipliés sur les campus américains. Les présidentes des trois universités, dont Harvard, ont été auditionnées devant la Chambre des représentants. Pour avoir défendu la liberté d’expression lors de cette audition, la présidente de l’université de Pennsylvanie a été démise de ses fonctions. Selon un récent sondage, 45% des Américains sont opposés à l’opération militaire israélienne à Gaza.