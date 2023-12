Guerre en Ukraine : les forces de Kiev sur le front font face au manque de munitions

La question des aides accordées à Kiev est source de tensions politiques aux États-Unis et dans l'Union européenne. Sur le front, les soldats ukrainiens sont contraints de limiter leurs tirs d'artillerie par manque de munitions, et de revoir à la baisse leurs ambitions. - (franceinfo)

La question des aides accordées à Kiev est source de tensions politiques aux États-Unis et dans l'Union européenne. Sur le front, les soldats ukrainiens sont contraints de limiter leurs tirs d'artillerie par manque de munitions, et de revoir à la baisse leurs ambitions.

L'aide accordée à l'Ukraine par ses alliés est à son niveau le plus bas depuis le début de l'invasion russe, en février 2022, et devient un sujet de tensions politiques aux États-Unis ou dans l'Union européenne. Sur le front du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, les Ukrainiens en ressentent les conséquences : des soldats rencontrés par France 2, mercredi 13 décembre, sont contraints de limiter leurs tirs d'artillerie par manque de munitions.

En une matinée, seuls deux obus ont été lancés. Chef d'unité, Olexsandr montre deux autres munitions explosives dans une caisse : "Ce sont les derniers de la livraison qu'on a reçu il y a deux jours", financée par l'UE. "En ce moment, on nous en livre une dizaine par jour, une vingtaine grand maximum. L'année dernière, on en avait trois ou quatre fois plus." Compter les tirs pour économiser les réserves ne leur venait pas à l'esprit.

"On n'a pas d'autre choix que de rester en défense"

L'Ukraine est contrainte de réduire ses ambitions et renonce à toute attaque. Andryi, un commandant, décrit la nouvelle philosophie de cette guerre de positions : "On sait comment fatiguer nos ennemis, détruire leurs entrepôts d'armement, viser leurs positions. On sait que les Russes n'ont pas peur de perdre un grand nombre d'hommes. Mais combien de temps vont-ils tenir de leur côté ? On n'a pas d'autre choix que de rester en défense".

Dans une autre unité, certains ont du mal à garder l'espoir, et suivent avec inquiétude les atermoiements américains et européens. "Sans soutien, on va perdre des milliers d'hommes supplémentaires, on va perdre notre pays", affirme Mikhaelo, un de ces soldats de l'armée ukrainienne, qui savent qu'ils risquent de passer plusieurs hivers dans les tranchées.