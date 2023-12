L'UE ouvre les négociations d'adhésion avec l'Ukraine : cela montre que le pays est vu "comme un membre de la famille européenne", salue une députée ukrainienne

"C'est une décision qui était attendue en Ukraine. On l'espérait et on y croyait et on faisait notre travail pour avoir cette décision, même avec la guerre", salue sur franceinfo Lesia Vasylenko, députée ukrainienne, après la décision jeudi 14 décembre du Conseil européen d'ouvrir les pourparlers d'adhésion avec l'Ukraine.

Pour le président du Conseil européen Charles Michel, cette décision d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais aussi avec la Moldavie, est "un signal clair d'espoir pour les citoyens de ces pays et pour notre continent". "C'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort", a immédiatement lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Un résultat très juste et important"

"On a continué à faire des réformes, à suivre le plan d'adhésion à l'Union européenne et on a le résultat. Nous, les Ukrainiens, voyons cela comme un résultat très juste et important", explique Lesia Vasylenko. Cette annonce "montre aux Ukrainiens que les Européens voient l'Ukraine comme membre de la famille européenne, que l'Ukraine est vraiment un pays européen avec des valeurs européennes et qui fait tout pour être un membre de cette famille européenne", détaille la députée ukrainienne.

Cette annonce du Conseil européen a une valeur "symbolique et politique, c'est important. Cela va "avoir d'immenses répercussions économiques". "Ça va apporter de la sécurité" et les Russes "vont comprendre que l'Ukraine est déjà acceptée au sein de l'Union européenne" et "on aura un soutien beaucoup plus systématique comme pays candidat et encore plus comme pays membre de l'Union européenne".