Démission de Boris Johnson : "Personnellement, il ne me manquera pas", réagit Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a réagi à la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, sur franceinfo, vendredi 8 juillet.

La démission de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, "prouve que le Brexit mêlé au populisme ne fait pas un bon cocktail pour une nation", a affirmé vendredi 8 juillet sur franceinfo Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. "Personnellement, il ne me manquera pas", a ajouté Bruno Le Maire.

"On verra ce que Boris Johnson laisse derrière lui et je ne suis pas sûr que ce soit très brillant." Bruno Le Maire à franceinfo

Le Premier ministre britannique a été poussé à la démission par son propre camp, après la démission de très nombreux ministres. En cause, les scandales à répétition qui ont émaillé le mandat de "BoJo".