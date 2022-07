Grande-Bretagne : quels sont les noms qui circulent pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre ?

Acculé par de nombreux scandales et esseulé, Boris Johnson a finalement annoncé sa démission au sein du Parti conservateur britannique. Et déjà les premiers candidats sortent du bois.

Boris Johnson aura résisté jusqu’au bout. Et d’ailleurs, il n’est pas encore parti. Le Premier ministre britannique, sous la pression de sa majorité, a donc fini par annoncer son départ, jeudi, lors d'une conférence de presse devant le 10 Downing Street, à Londres. L'ancien maire de Londres, 58 ans, a précisé qu'il resterait au pouvoir jusqu'à la désignation de son successeur.

>> Royaume-Uni : après la démission de Boris Johnson de la direction du parti conservateur, comment sera désigné le prochain Premier ministre ?

Et, quasi-instantanément, la course à la succession de Boris Johnson s'est lancée au sein du Parti conservateur britannique. Sans attendre le calendrier, prévu la semaine prochaine, pour l'élection d'un nouveau leader conservateur, le député Tom Tugendhat, président de la commission des Affaires étrangères au Parlement, a ainsi confirmé dès jeudi soir sa candidature, devenant ainsi le premier à se déclarer après l'annonce du départ de "BoJo".

Mais ce n'est pourtant pas ce nom qui revient avec le plus d’insistance, chez les bookmakers comme dans les sondages : il s'agit plutôt de celui de Ben Wallace. Ministre de la Défense sous Boris Johnson, ce conservateur mesuré a, à son crédit, apporté le soutien sans faille du Royaume-Uni à l’Ukraine sur le plan militaire, et avait fait campagne contre le Brexit.

Un héritage déjà compliqué

Tout comme Liz Truss, autre nom qui circule : on prête depuis longtemps l’envie d’aller à Downing Street à celle qui a défendu avec ferveur la sortie de l’Europe. Ministre des affaires étrangères, elle présente un profil plus traditionnel dans son parti, parfois comparée - pour sa plus grande joie - à Margaret Thatcher. Elle est très libérale sur le plan économique.

Dans ce domaine, Rishi Sunak, ancien banquier d’affaires et ex-ministre des Finances, fait figure de champion. Il prône l’enrichissement par le travail, des impôts faibles et peu de régulations pour les entreprises. Mais il a aussi reçu une amende pour avoir participé à une de ces fameuses fêtes pirates lors du confinement en plein Covid-19. Sans compter que son épouse, fille d’un milliardaire, a pratiqué une optimisation fiscale qui a déplu dans l’opinion.

Bien d’autres noms circulent encore et c’est aussi ça l’héritage de Boris Johnson : un parti fracturé qui constate, aujourd’hui, son embarras plutôt que de se réjouir de son large choix.