DIRECT. Royaume-Uni : acculé par une vague de démissions, le premier ministre Boris Johnson va s'adresser jeudi aux Britanniques

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROYAUME_UNI

: Boris Johnson s'adressera dans la matinée aux Britanniques, indique Downing Street.

: Selon la BBC (en anglais), Boris Johnson va démissionner de la tête du parti conservateur cet après-midi, mais restera en poste au 10, Downing Street jusqu'à ce qu'un nouveau leader du parti soit désigné cet automne, qui prendra sa place en tant que Premier ministre.

: C'est désormais Caroline Johnson, la vice-présidente du parti conservateur (celui de Boris Johnson), qui vient d'annoncer sa démission.

: Dans une lettre à Boris Johnson publiée sur Twitter, Michelle Donelan explique qu'elle considère que la démission des membres du gouvernement est "la seule manière" encore possible de forcer le Premier ministre à démissionner. "Vous nous avez mis dans une situation impossible", dit-elle à Boris Johnson.

: Nommée mardi, la nouvelle ministre britannique de l'Education annonce sa démission.

: Le député britannique conservateur Steve Baker estime que "ce matin, le gouvernement est clairement en chute libre", après une nouvelle démission au sein du gouvernement de Boris Johnson. Selon lui, il faut modifier les règles pour permettre l'organisation d'un nouveau vote de confiance, qui devrait avoir lieu au plus tard mardi.

: Voici un nouveau point sur l'actu :



La pression s'accentue sur Boris Johnson. Près de 50 membres du gouvernement ont démissionné et une délégation de ministres lui a demandé de quitter le 10, Downing Street.





Elisabeth Borne a prononcé hier son discours de politique générale devant les députés. Réforme des retraites, renationalisation d'EDF, pouvoir d'achat… Voici ce qu'il faut en retenir.



#POLITIQUE Face à l'inflation, le gouvernement présente cet après-midi en Conseil des ministres son projet de loi "pouvoir d'achat" et un projet de budget rectificatif. Parmi les principales mesures : la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales, l'augmentation de 3,5% du traitement des agents publics et un chèque alimentaire de 100 euros.



#INFLATION La flambée des prix de l'alimentation et de l'énergie dans le monde a fait plonger dans la pauvreté 71 millions de personnes vivant dans des pays à revenus faibles, en seulement trois mois, indique un rapport du Programme des Nations unies pour le développement.

: "Un gouvernement décent et responsable repose sur l'honnêteté, l'intégrité et le respect mutuel - c'est avec un profond regret personnel que je dois quitter le gouvernement étant donné que j'estime que ces valeurs ne sont plus défendues", a-t-il estimé dans une lettre publiée sur Twitter et adressée au Premier ministre Boris Johnson.

: Le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, quitte à son tour le gouvernement de Boris Johnson.

: Une fois n'est pas coutume, j'invite dans cette revue de presse des unes britanniques, qui sont unanimes sur les ennuis de Boris Johnson, le Premier ministre britannique. "Il se bat pour sa vie", titre le Times.



: Il est 6 heures, voici le premier point sur l'actualité :



#POLITIQUE Elisabeth Borne a prononcé hier son discours de politique générale devant les députés. Réforme des retraites, renationalisation d'EDF, pouvoir d'achat… Voici ce qu'il faut en retenir.



#POLITIQUE Face à l'inflation, le gouvernement présente cet après-midi en Conseil des ministres son projet de loi "pouvoir d'achat" et un projet de budget rectificatif. Parmi les principales mesures : la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales, l'augmentation de 3,5% du traitement des agents publics et un chèque alimentaire de 100 euros.



La pression s'accentue sur Boris Johnson. Plus de 40 membres du gouvernement ont démissionné et une délégation de ministres lui a demandé de quitter le 10, Downing Street.



#UKRAINE Les civils ont continué d'évacuer la ville bombardée de Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, le prochain objectif des forces russes dans leur plan de conquête totale du bassin du Donbass.