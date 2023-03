Eurozapping : le Royaume-Uni veut durcir sa politique en matière d'immigration

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 7 mars.

Au Royaume-Uni, le gouvernement veut durcir sa loi contre l’immigration illégale. Avec plus de 45 000 arrivées illégales par la Manche en 2022 et déjà plus de 3 000 depuis le début de l’année, Londres dit être dépassée par l’afflux de migrants. En plus de l’expulsion, le texte veut interdire aux migrants arrivés illégalement la demande d’asile, de s’installer ultérieurement au Royaume-Uni ou de demander la nationalité anglaise. En Italie, deux pilotes de l’armée de l’air décèdent après la collision de leur appareil près de Rome. Les deux pilotes, âgés de 48 et 45 ans, étaient très expérimentés et cumulaient chacun plusieurs milliers d’heures de vol. L’une des carcasses s’est écrasée dans une rue de Rome alors que l’autre a fini sa course dans un champ.

L’Espagne à la recherche de la dépouille de Joaquin Gaztambide

L’Espagne à la recherche du corps du compositeur Joaquin Gaztambide. Alors qu’elles menaient des vérifications, les autorités ont découvert qu’à l'intérieur de la tombe du compositeur espagnol repose une femme et une paire de talons rouges. Après la mort du musicien en 1870, son corps a été déplacé dans différentes villes du pays pour que le public puisse se recueillir. Les autorités ne savent pas quand l’échange de dépouille a eu lieu.