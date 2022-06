Rome : les bijoux de la couronne au cœur d’une bataille judiciaire

Un trésor royal prestigieux conservé dans la Banque d’Italie comprenant plus de 6 000 diamants et 2 000 perles n’a plus été vu depuis 1946. Or, les héritiers de maison royale de Savoie réclament leur restitution alors que l’État italien souhaite les exposer dans un musée. Un procès s’est ouvert à Rome.