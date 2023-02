Union européenne : l'Autriche obtient des avancées sur le contrôle des migrations

Comme chaque jour, le JT de 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du vendredi 10 février.

L'Autriche a obtenu des avancées sur le contrôle des migrations en Europe. "Nous avons obtenu l'engagement que toutes les frontières européennes seront surveillées, pas seulement celles de la Bulgarie et de la Roumanie. C'est un signal fort", a déclaré Karl Nehammer, chancelier autrichien. L'Autriche subit une pression de plus en plus forte à ses frontières. 330 000 migrants sont entrés illégalement sur le territoire européen en 2022, une hausse de plus de 60 % en un an.

Anvers, haut lieu de la consommation de cocaïne

En Belgique, le port d'Anvers est la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe. La ville est un haut lieu de la consommation de cette drogue. La preuve : dans les eaux de la ville, on trouve d'importantes traces de cocaïne. En Suède, la sexualité a fait son entrée dans un Ehpad qui en a fait une question de bien-être. En guise de cadeaux, des sextoys ont notamment été distribués aux pensionnaires.