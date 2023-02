États-Unis : le ballon espion chinois entre les mains du FBI

Après avoir neutralisés le ballon espion chinois au-dessus de leur territoire, les États-Unis enquêtent sur ce mystérieux ballon.

C’est l’une des enquêtes les plus secrètes du moment : récupérer minutieusement l’épave du ballon chinois au fond de la mer. Le FBI est chargé de l’affaire au nom de la sécurité intérieure. Les débris sont analysés dans le laboratoire de Quantico, le siège du FBI. Pour l’armée américaine, une chose est sûre : ce n’est pas un acte isolé de la Chine. "Nous savons maintenant que la Chine a utilisé une flotte globale de ballons pour survoler cinq continents : l'Amérique latine et du Sud, le sud et l'est asiatique et l’Europe", décrit le général Patrick Ryder, porte-parole de l’US Air Force.

D’autres pays espionnés par la Chine

La Chine a d’ailleurs reconnu l’existence d’un deuxième ballon qui survolait le Costa Rica et la Colombie ces derniers jours. Mais pourquoi utiliser des ballons ? Pour les experts, la nacelle du ballon, bourrée d’instruments et munie de très grands panneaux solaires, serait bien plus efficace. "Un ballon peut descendre en altitude, faire du vol stationnaire au-dessus d’une base par exemple ou observer tout autre lieu bien plus longtemps qu’un satellite", affirme David Sacks, spécialiste de la Chine.