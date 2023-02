Guerre en Ukraine : les villages ukrainiens sous la menace de l’armée russe

A l’est de l’Ukraine, certains villages sont sous le joug de l’armée russe, se faisant de plus en plus pressante. Malgré le danger, certains habitants choisissent de rester.

C’est désormais l’unique route qui mène à Bakhmout (Ukraine), ville de l’Est sur la ligne de front et bombardée jour et nuit. Ces dernières heures, les combats se sont intensifiés, les Russes seraient tout près. Sur la place, les rares habitants vivent dans la peur. Ils n’ont plus de maison et très peu d’aide. “On entend constamment les tirs d'artillerie, on ne sait pas où aller. C’est vraiment terrifiant”, affirme une habitante.

Yampil sous la menace russe

À cinquante kilomètres de là, à Yampil (Ukraine), une autre ville que l’armée russe convoite, Viktoria reste malgré les risques. Elle redoute l’arrivée des Russes. “Tant que les Russes ne me tirent pas dessus, ça ira. J’espère que cet hiver, on s’en sortira, mais après comment les choses vont se passer ? Je ne peux pas imaginer l’avenir, je n’ai plus rien”, déplore-t-elle. Yampil est protégée par quelques hommes déterminés formant une petite unité de l’armée ukrainienne.