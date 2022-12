Reportage Guerre en Ukraine : dans le Donbass, l'épuisement de la population et une certaine nostalgie de l'époque soviétique

Même dans les villages libérés du Donbass, les civils ukrainiens sont loin d’en avoir fini avec la guerre. Au point que certains regrettent le temps de l’URSS. Près de Sloviansk, une fumée noire s’élève au cœur du village de Yampil. " Ils viennent de frapper le centre-ville" expliquent ces habitants, en pressant le pas. Un pick-up s’arrête, la vitre se baisse : " On cherche les blessés !" Un peu plus loin, une femme hurle. Elle est affolée, son mari vient de partir pour l'hôpital : un éclat d'obus l'a touché. Dans la cour de sa maison, Raïssa nous montre les taches de sang, qui s'étalent sur plusieurs mètres. " Il est rentré chez nous, et il m’a dit : c’est fini Raïssa ! C’est fini pour moi !", se désespère-t-elle, en larmes.





Le mari de Raïssa a été transporté à l'hôpital après avoir été touché par un bombardement russe sur leur village de Yampil. (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)



Tous deux venaient de rentrer à Yampil. Leur village a été libéré il y a deux mois. Depuis, Raïssa est convaincue que sa voisine travaille avec les Russes pour les aider à ajuster leurs frappes. Les tirs ne se sont jamais arrêté, confirment des militaires. " C'est tout le temps. Et là-bas, expliquent-ils en montrant la forêt, juste un peu plus loin , c’est la guerre".

Des civils épuisés par la guerre deviennent nostalgiques de l'époque soviétique

Michko, 59 ans, lui a sorti son vieux vélo pour aller chercher du pain. Tant pis pour les frappes. Sa maison de toute façon est détruite. Il habite depuis chez son voisin. " Vous savez quel est mon rêve ?, interroge-t-il. Le silence… et la paix. Je suis né en Union soviétique, et je veux vivre en URSS, paisiblement. Comme avant ! Je ne sais plus qui se bat et pour quoi. À quoi ça sert tout ça ?", se demande Michko.

Michko , un habitant de Yampil près de Sloviank en Ukraine. (AGATHE MAHUET / RADIO FRANCE)

Dans la rue, personne ne s’attarde. Le son de la guerre est partout. On l’entend encore à l’intérieur de l’épicerie, la seule du village, où des soldats viennent par dizaines améliorer leur ration, souvent un peu de saucisson. Tatiana a 63 ans, elle s’est offert des bonbons. " C’est pour moi, je vis toute seule", confie-t-elle avec un léger sourire. Elle dit que l’occupation a été difficile. " Mais maintenant c’est pire. On ne sait pas ce qui peut arriver et c’est cette incertitude qui fait peur".