Séisme en Turquie et en Syrie : quatre jours après la catastrophe, les sauvetages se poursuivent

Quatre jours après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, les chances de survie des personnes sous les décombres s’amenuisent. Pourtant, quelques sauvetages miraculeux ont encore lieu, vendredi 10 février.

Quatre jours après la catastrophe, des survivants sont sortis miraculeusement des décombres. En Turquie, les secouristes continuaient d'évacuer des victimes des séismes, vendredi 10 février. A Nurdagi, près de l'épicentre, des sauveteurs espagnols ont notamment sorti un petit garçon, en sanglots, et sa sœur, après 100 heures sous les décombres. A Samandag, c'est un bébé que les secouristes ont sauvé, en bonne santé. France 2 rapporte qu'il a été pris en charge avec sa mère. Plus au nord à Kahramanmaras, une adolescente a elle aussi pu être extraite des gravats, après y avoir passé 99 heures.

“J'attendais tout seul que vous arriviez”

France 2 raconte encore le sauvetage d'Adnan, 17 ans, à Gaziantep (Turquie). "J'attendais tout seul que vous arriviez", a-t-il dit, souriant, à la secouriste qui l'a délivré. "Que Dieu bénisse les secouristes, la police et les bénévoles. On est là depuis quatre jours", a déclaré sa mère, très émue. Une joie comme une courte éclaircie, alors que le bilan ne cesse de s’alourdir. Vendredi soir, on dénombrait près de 23 000 morts en Turquie et en Syrie.