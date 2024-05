Eurozapping : une attaque à l’épée à Londres, manifestation polémique en Allemagne

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 30 avril.

En Grande-Bretagne, une attaque à l’épée fait un mort et quatre blessés. La scène s’est déroulée au matin du 30 avril, dans un quartier de l’est de Londres. Un homme a semé la panique pendant de longues minutes. Dans sa folle équipée, il a tué un adolescent de 14 ans et blessé quatre personnes, dont deux policiers. L'homme de 36 ans a ensuite été appréhendé et hospitalisé. D'après les premiers éléments de l'enquête, il n'y a aucun motif terroriste dans cette attaque.

Du record pour l'or

L'Allemagne est sous le choc après une manifestation islamique. Samedi 27 avril à Hambourg, un millier de musulmans ont réclamé le califat en Allemagne, un pays qu’ils considèrent comme une dictature des valeurs. Un coup de tonnerre pour les Allemands. "Ils bafouent nos libertés, veulent abolir nos lois, haïssent les femmes et les journalistes. Nous ne devons en aucun cas autoriser cela", a ainsi martelé Dennis Thering, chef du groupe parlementaire CDU.

En Suisse, le cours de l'or explose. Depuis quelque temps, la boutique "Achat d'or" ne désemplit pas, car jamais son prix n'a été aussi élevé. Plus de 70 000 euros le lingot d'un kilo, un prix qui a doublé en 15 ans. "Si on prend sur les quatre derniers mois, on peut dire qu'on a quasi doublé la fréquentation", explique Romuald, fondateur d’achatdor.ch. Revers de la médaille, les fabricants, eux, tirent la langue. Jamais il n'aura été aussi cher d'offrir des bijoux en or pour déclarer sa flamme.