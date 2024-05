Exposition des jeunes aux écrans : un rapport détaille l'usage recommandé chez les enfants

Selon les experts, il faudrait interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans, puis permettre leur utilisation à différents degrés selon l'âge. Le gouvernement étudie actuellement la question.

Comment éloigner les enfants des écrans ? Un rapport d'experts propose de les interdire aux moins de 3 ans et de les limiter fortement au moins de 6 ans, et si possible dans le cadre familial. Du côté des adolescents, le rapport suggère d'attendre 11 ans pour un téléphone portable sans Internet. Dès 13 ans, les smartphones seraient acceptés mais sans accès aux réseaux sociaux. Ils seraient quant à eux accessibles à partir de 15 ans, sous la vigilance des parents. "Il n’aura échappé à personne que le numérique est en train d'envahir l'espace public et privé, avec des effets délétères sur la concentration en le sommeil", alerte le docteur Amine Benyamina, psychiatre addictologue.

Des tests concluants

Vivre sans écrans,c’est possible. Plusieurs communes comme Besançon l’ont proposé pendant 10 jours. Une expérience difficile mais satisfaisante. "Maintenant je lis davantage et je vais plus dehors", explique un collégien. Le gouvernement doit maintenant statuer sur l'usage de ces écrans à l'école comme dans la sphère privée.