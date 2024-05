Justice : Arnaud Lagardère mis en examen pour "abus de biens sociaux"

Mardi 30 avril, Arnaud Lagardère a dû renoncer à son poste de PDG du groupe familial suite à sa mise en examen pour abus de biens sociaux. De ses différents échecs à la vente du JDD au groupe Bolloré, chronique d’une chute annoncée.

En juillet 2023, le Journal du Dimanche est le grand absent des kiosques. La quasi-totalité de la rédaction est en grève, alors que Vincent Bolloré est en passe de racheter l'hebdomadaire au groupe Lagardère. Le conflit social dure six semaines et s’achève avec une vague massive de départs. Le crépuscule de ce qui a été un empire médiatique et industriel fondé par le père, Jean-Luc Lagardère, et passé dans les mains du fils, Arnaud, en 2003. Le 14 mars 2003, Jean-Luc Lagardère décède brutalement. Son fils est propulsé à la tête du groupe avec un rapport ambivalent à l'héritage de son père.

Arnaud Lagardère mis en examen

Dans la décennie qui suit, l'héritier tente de se faire un prénom, renonce à l'aéronautique et essuie un échec dans le sport. Dettes et difficultés financières se multiplient. Fin 2023, le démantèlement de l'empire paternel est achevé. Le groupe Vivendi de Vincent Bolloré prend le contrôle, mais Arnaud Lagardère reste officiellement dirigeant du groupe. Un poste auquel il a été contraint de renoncer, mardi 30 avril, à la suite de sa mise en examen pour abus de biens sociaux.