Guerre en Ukraine : les femmes de soldats russes victimes de maltraitance

Lorsqu'ils rentrent du front, les soldats russes auraient un comportement particulièrement violent envers leurs épouses. Un comportement qui se développerait notamment en raison d'une sensation de toute puissance et d'un manque de suivi psychologique.

Quelques jours de permission à Moscou pour un soldat qui retrouve sa femme. Mais parfois, les retrouvailles ne sont pas romantiques. C'est le côté moins visible des conséquences de la guerre en Ukraine, ou de l’opération militaire spéciale, comme appelée en Russieet glorifiée à travers une exposition dans la capitale. On y découvre les portraits de ceux partis combattre. Derrière ces dessins se cacheraient des hommes souvent violents à leur retour du front. Nadejda, qui n'a pas d'autres choix que de rester anonyme, témoigne des abus qu’elle a subis : "Je crains qu’il ne me saute dessus dès que je vais quelque part. J’ai toujours l'impression qu'il se promène avec un couteau".

"Les femmes ont peur"

Un témoignage rare en Russie. Nadejda explique aussi qu’après sept mois de guerre, son mari s’estime intouchable en raison de son statut, un héros de guerre, comme l’a décrété Vladimir Poutine. "Les hommes sont devenus plus agressifs après avoir manié des armes. Ils ressentent le pouvoir et l'impunité. (…) Les femmes ont peur", poursuit-elle. Selon les ONG, il y aurait de plus en plus de cas signalés. Des traumatismes de la guerre expliqueraient cette augmentation, comme le manque de suivi psychologique des soldats qui rentrent du front.