Guerre en Ukraine : une habitante de 98 ans a parcouru plusieurs kilomètres à pied pour échapper à l'armée russe

L'armée russe continue de progresser en Ukraine. Les habitants situés sur la ligne de front tentent de fuir. Rencontre avec Lidia Lominovska, 98 ans, qui a parcouru 10 kilomètres à pied pour échapper à l'armée russe.

Elle marche à petits pas, mais Lidia Lominovska, du haut de ses 98 ans, a conservé une grande force de caractère. Vendredi 26 avril, elle a fui en chaussons son village du Donbass, pris d'assaut par les forces russes. Elle a marché 10 kilomètres seule pendant deux jours, au milieu du chaos. "J'avançais. Toutes les maisons étaient brûlées, les arbres aussi et il n'y avait plus personne. Je me suis perdue", raconte-t-elle. Alors qu'elle entendait des tirs, Lidia Lominovska assure qu'elle tremblait de peur et qu'elle est tombée plusieurs fois de fatigue lors de son trajet.

Les forces russes continuent de grignoter du terrain

Lidia Lominovska récupère aujourd'hui chez sa petite-fille, à une vingtaine de kilomètres du front. La vieille dame est encore très éprouvée. "J'ai survécu à la Seconde Guerre mondiale et je n'avais jamais connu une telle horreur", déplore la nonagénaire. Elle a été secourue par la police ukrainienne samedi 27 avril, avant d'être conduite dans un centre d'hébergement. "Pourquoi tout ce malheur, pourquoi ? On avait bâti cette maison de nos propres mains, je ne voulais pas la quitter", se lamente Lidia Lominovska, dont la maison a été détruite. Les forces russes grignotent chaque jour du terrain dans l'est ukrainien. Désormais, elles en occupent une grande partie.