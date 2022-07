Eurozapping : des grèves dans les aéroports en Espagne et en Allemagne

En Espagne, la grève dans les compagnies aériennes de Ryanair et EasyJet perturbent le début de la saison estivale. En raison de vols annulés et de retards, parfois neuf heures d’attente, de nombreux voyageurs ont dû différer leur départ. Des perturbations ont lieu également en Allemagne, à Hambourg. Une grève du personnel de l’aéroport cause des files d’attente interminables avant de pouvoir embarquer.

Une victoire gastronomique en Ukraine

Le bortsch, une soupe de betteraves et de viande plutôt copieuse, a été reconnue par l’Unesco comme un plat appartenant au patrimoine culturel ukrainien. Une distinction que revendiquait la Russie. "Pour nous Ukrainiens, c'est dans notre culture et dans nos cœurs. C'est notre tradition culinaire et nous préparons ce plat très souvent en cuisine", témoigne un chef cuisinier ukrainien. Cette récompense intervient en pleine guerre avec le Kremlin, qui a dénoncé la décision de l’Unesco et le nationalisme ukrainien.