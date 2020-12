Le Bortsch : une spécialité culinaire venue d’Ukraine ou de Russie ?

C’est un plat relativement assez atypique. Le Bortsch se cuisine comme une soupe aux betteraves à laquelle il faut ajouter plusieurs aliments : des choux, des carottes, des pommes de terre ainsi que de la viande. L’Ukraine affirme que ce plat a été inventé à l’intérieur de ses terres, devenant rapidement une spécialité nationale. Le chef cuisinier ukrainien Ievguen Klopotenko demande son inscription au patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO.

La Russie contre-attaque

Alors que le ministère de la culture ukrainien prépare son dossier pour l’UNESCO, la Russie a répliqué. Sur son compte Twitter, le pays présidé par Vladimir Poutine affirme que le Bortsch est un des "plats russes les plus célèbres et les plus appréciés". Un coup dur pour l’Ukraine qui souhaite s’affirmer comme identité propre après des années de domination russe. Une nouvelle bataille a éclaté entre les deux pays, dont les relations ne cessent de se détériorer depuis sept ans.