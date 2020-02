Ukraine-Russie : une guerre larvée au Donbass

Les affrontements perdurent depuis le printemps 2014 dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. Officiellement, la Russie n'est pas engagée. Ce sont des séparatistes favorables à la Russie qui combattent. Ils ont autoproclamé deux Républiques populaires au sein du Donbass. En face d'eux, se tient l'armée officielle de l'Ukraine. Depuis 2014, cette guerre a fait au moins 13 000 morts. Et des tranchées, qui rappellent celles de la guerre de 14-18, ont été creusées par les soldats engagés dans ce conflit long de six ans.

Un mince espoir de paix

Depuis l'arrivée au pouvoir en mai 2019 en Ukraine de Volodymyr Zelensky, le dialogue a repris avec Moscou. Il y a eu aussi des échanges de prisonniers et des changements au sein des états-majors des deux pays. Le très décrié Vladislav Sourkov, négociateur en chef de la Russie avec l'Ukraine, a été remplacé par Dmitri Kozak, plus enclin à la discussion d'après Kiev. Mais la paix est encore loin, car le peuple ukrainien refuse de capituler face à la Russie, qui veut pour sa part conserver son influence sur l'Ukraine ou la Géorgie pour les empêcher d'intégrer l'Union européenne.

Le JT

Les autres sujets du JT