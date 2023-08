Espagne : une tempête avec des vents allant jusqu’à 120km/h a frappé les Baléares

Les îles Baléares ont été balayées par une violente tempête, dimanche 27 août. Un bateau de croisière a même percuté un pétrolier. Les dégâts sont considérables.

Sur une terrasse, tables, transats et parasols, tout est emporté. Des bourrasques qui sont allées, dimanche 27 août, jusqu’à 120km/h sur l’archipel des Baléares (Espagne). En quelques minutes, les éléments se sont déchaînés. Le ciel s’est assombri, le port de Palma de Majorque est méconnaissable. Depuis des semaines, les vacanciers cherchaient l’ombre à cause des fortes chaleurs. Désormais, ils s’abritent comme ils peuvent face à la puissance des intempéries.



Six blessés légers dans une collision

Majorque se retrouve sous les eaux. Un luxueux navire de croisière britannique se trouvait dans le port de Palma. Le vent a rompu ses amarres, qu’importent ses 200 tonnes, puis le bateau s’est déporté et a percuté un pétrolier faisant six blessés légers. La tempête a semé le chaos dans l’archipel. Les dégâts sont conséquents et la tempête aura causé une peur bleue à la population et aux touristes.