Médecine : des personnes qui n’arrivent plus à parler pourraient bientôt retrouver le sens grâce à une avancée technique

Grâce à des chercheurs américains, les personnes qui ont perdu l'usage de la parole, à cause d'un accident ou d'une maladie, pourraient bientôt pouvoir de nouveau s'exprimer. Le point avec Damien Mascret, sur le plateau du 20 heures lundi 28 août.

Des chercheurs ont créé une machine qui va lire dans les pensées des personnes qui n’arrivent plus à parler. “L'ordinateur de l'université de Californie est capable de lire dans les pensées de Ann qui ne peut plus parler et de parler à sa place ! Pour l'instant, il le fait à la vitesse de 62 mots par minute. C'est encore un peu lent. Mais on s'approche du rythme d'une conversation normale qui est de 160 mots par minute”, affirme Damien Mascret, lundi 28 août.

Des implants au niveau du cerveau

L'ordinateur lit dans la tête de la personne ce qu’elle veut répondre à un interlocuteur, puis l’avatar sur l’écran le dit à sa place. Il faut pour cela accepter de mettre des implants sur son cerveau. “Normalement quand on parle, un centre de la parole active la langue et les cordes vocales. Ce circuit nerveux est interrompu chez Ann, mais grâce à une opération de neurochirurgie, on a implanté des électrodes sur son cerveau au niveau du centre de la parole. Et désormais Ann pense à ce qu'elle veut dire et l’ordinateur parle à sa place”, conclut le médecin et journaliste.