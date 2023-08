Immigration : des images satellites retracent la route des migrants

Cinq migrants ont péri au large de Lesbos. Plus de 2 000 se sont noyés en Méditerranée, et le nombre d’arrivées a doublé en Grèce en un an. L’équipe des Révélateurs a reconstitué le parcours de migrants ivoiriens.

Pour beaucoup de migrants subsahariens, le voyage commence en Côte d’Ivoire. Les passeurs, nommés coxeurs, postent une annonce sur Internet : la traversée jusqu’en Tunisie revient à environ 900 euros. Ceux qui payent posent avec le poing à moitié fermé. Le trajet se fait en bus jusqu’au Mali, puis via un convoi de pick up. Le voyage dure des mois, parfois des années. Après 1 900 kilomètres de désert, la frontière avec l’Algérie apparaît. Les convois passent par des routes non-cartographiées pour ne pas se faire repérer. Vient ensuite la traversée du désert à pied. Les migrants dorment dans des logements en ruine. Ceux qui ont été repérés par la police algérienne sont refoulés dans un camp au Niger, qui accueille plus de 2 000 personnes.

Une traversée périlleuse

Arriver en Tunisie est une première victoire. Beaucoup s’installent à Sfax et travaillent pour payer la traversée vers l’Italie, soit 440 euros. Mais des tensions ont éclaté entre subsahariens et Tunisiens, jusqu’au président lui-même. Les migrants, repoussés vers le désert, sont laissés sans eau et sans nourriture, dénoncent des ONG. Les migrants à Sfax embarqueront sur un bateau doublé de métal rouillé. Des comptes dédiés les informent sur la météo. Il y aurait eu 80 000 tentatives de traversées, et plus de 1 000 disparitions. Ceux qui atteignent Lampedusa peuvent porter un bracelet, signe de leur prise en charge par des associations. Après 5 pays traversés et des mois voire des années de voyage, ils ont atteint leur objectif : l’Europe.