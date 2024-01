Espagne : en Andalousie, les producteurs d'huile d'olive ciblés par des vols en bande organisée

Les producteurs d'huile d'olive sont de plus en plus victimes de vols en bande organisée, en raison de la sécheresse qui a fait chuter la production d'olives. Reportage en Andalousie.

Depuis quelque temps, les Espagnols ont la main plus légère sur l’huile d’olive, devenue presque un produit de luxe. "Nous avions des bouteilles d’1 et 1,5 litre. Aujourd’hui, nous utilisons des dosettes car il arrivait que des gens repartent avec des bouteilles", raconte le gérant d’un restaurant. Les Espagnols vivent un drame national. À cause d’une sécheresse qui a fait chuter la production d’olives, le prix de l’huile a plus que doublé par rapport à l'année dernière, à 8 euros le litre.

Les olives ciblées par des vols

Dans les supermarchés, des cadenas et des chaînes ont été mis sur les bouteilles. Les malfaiteurs s’attaquent à l’huile d'olive. Un vol record a eu lieu au mois d’août : 56 tonnes d’huile siphonnées en 45 minutes. Certains agriculteurs ont décidé d’organiser des patrouilles eux-mêmes. En Andalousie, tous ont été touchés par des vols. "Les producteurs attendent désespérément la pluie pour les prochaines récoltes, seul moyen de faire diminuer les prix et l’attrait de cet or vert aux yeux des voleurs, qui s’organisent en réseau de trafiquants", conclut Alexandra Lay, envoyée spéciale à Cordoue.