Gironde : un projet de surf park géant fait polémique

Des vagues artificielles à seulement 50 kilomètres de la mer, est-ce bien raisonnable ? Les opposants à un immense projet de surf park en Gironde évoquent des risques environnementaux et des dangers sanitaires.

Prendre la vague et glisser comme sur l’océan. Partout dans le monde, au Brésil ou dans les Alpes suisses, les surf parks deviennent tendance et des projets se développent en France. À Canéjan (Gironde), près de Bordeaux, un terrain vague pourrait accueillir des surfeurs à 50 kilomètres de l’océan. Les habitants sont partagés sur cet immense projet. Édouard d’Algayon défend un projet écoresponsable. "Sur ce toit, l’eau est captée et part dans les canalisations. On va la stocker dans des cuves enterrées pour pouvoir avoir un stock d’eau toute l’année", explique-t-il.

Des polluants dans le sol

Les associations environnementales ne sont pas convaincues et dénoncent un gaspillage d’eau potable. "On estime la consommation d’eau à 10 fois plus que ce qu’eux annoncent", indique Rémy Petit, membre de l’association Cénajan en transition. Les opposants alertent aussi sur des risques sanitaires liés à des substances polluantes dans le sol. La justice devra trancher.