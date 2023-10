Vrai ou faux  Est-il absurde de planter des arbres pour sauver la planète ?

Durée de la vidéo : 1 min

D’après Bill Gates, planter des arbres pour limiter les émissions de CO2 serait une pratique vaine. Cette déclaration est-elle correcte ? Éléments de réponse.

Bill Gates a récemment affirmé : "Moi, je ne plante pas d’arbres." D’après lui, miser uniquement sur la plantation d’arbres pour lutter contre le réchauffement climatique est "une absurdité totale". Alors, est-il absurde de planter des arbres pour sauver la planète ? C’est plus compliqué qu’il n’y parait. Si on insiste sur la nécessité de planter des arbres, c’est parce qu’ils absorbent et stockent du CO2. D’après une étude, une reforestation massive, couplée à d’autres mesures permettrait d’atteindre un tiers de nos émissions de CO2. C’est donc un outil important.

Des arbres plantés à des endroits inappropriés

Cependant, ça reste insuffisant pour compenser nos émissions de dioxyde de carbone. D’autant que les jeunes arbres, récemment plantés, captent beaucoup moins de CO2 que les arbres plus âgés.



En outre, à plusieurs endroits de la planète, les arbres ont été plantés à des endroits inappropriés ou avec des espèces très peu diversifiées, comme en Espagne. En conséquence, ces arbres peuvent être plus vulnérables aux maladies. Ils stockent moins de CO2, consomment plus d’eau et constituent une perte pour la biodiversité.