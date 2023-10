Guerre en Ukraine : plus de 50 morts dans un village bombardé

Durée de la vidéo : 1 min

C’est l’une des frappes les plus meurtrières depuis le début de la guerre en Ukraine. 51 civils dont un enfant sont morts ce jeudi 5 octobre à Groza, un petit village de l’est du pays. Les victimes participaient à une cérémonie funéraire. L’ONU se dit consternée par cette frappe.

La panique des villageois et la stupeur après le bombardement. Sur des images fournies par les autorités ukrainiennes, les premiers secouristes tentent de retrouver des corps dans les ruines encore fumantes. Groza, 350 habitants, se situe près de Kharkiv, à l’est du pays. Il était 13h15, lorsqu’une frappe a touché l’épicerie, ainsi que le café du village. Une soixantaine de personnes y étaient réunies pour les obsèques de l’un des leurs, un militaire.

Volodymyr Zelensky réclame une plus grande aide militaire

Le bilan est très lourd, au moins 51 morts dont un enfant de six ans, et des corps à même le sol, que les familles tentent d’identifier. Selon les Ukrainiens, il y avait ce jeudi 5 octobre, que des civils dans le village de Groza. Volodymyr Zelensky accuse Moscou. Le président ukrainien était aujourd’hui en Espagne avec Emmanuel Macron et les dirigeants européens. Il a réclamé une nouvelle fois une plus grande aide militaire.