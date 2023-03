Ce Youtubeur botanique français publie un guide pour inciter à planter des arbres et créer des "jardins-forêt"

Planter des micro-forêts partout, dans les jardins, sur tous les terrains, privés, partagés, les jardins ouvriers, les prairies non utilisées, Rémi Kulik, 43 ans, nous invite à planter autant que possible et dès maintenant. Pépiniériste dans le Tarn et Youtubeur botanique, il vient de sortir un livre, le Guide du jardin-forêt aux éditions Terre Vivante, pour détailler très précisément comment réussir à faire naître une petite forêt.

L’ouvrage propose de s’intéresser à notre environnement direct, tout ce qui est autour de nous, mais que l’on n’interroge jamais : la composition du sol, l’état de la ressource en eau, et puis les espèces d’arbres, arbustes, bosquets qui poussent chez nous, celles devant lesquelles on passe sans pouvoir mettre un nom, celles qui peuvent nous nourrir, celles qui protègent des vents, celles qui abritent les oiseaux.

Non seulement, Rémi Kulik invite à regarder où nous sommes, où nous avons les pieds, mais surtout, il propose un antidote à l’angoisse, au sentiment d’impuissance que l’on peut ressentir face à la crise climatique, crise que la synthèse des travaux du Giec a résumé il y a une semaine. "Les arbres sont l’une des solutions pour affronter cette crise, il n’y a pas besoin d’aller aspirer le carbone dans l’air avec des machines ultra-technologiques, c’est exactement ce que font les arbres, gratuitement et très efficacement depuis des millions d’années", explique-t-il. Ou comment rappeler que ce sont eux qui en rejetant de l’oxygène ont rendu cette planète habitable.

"Planter pour le climat, les sols, la biodiversité et pour nous"

Rémi Kulik est passionné par la vie des plantes pourtant ça n’a pas toujours été le cas. Il n’a pas grandi en zone rurale et n’est pas fils d’agriculteur, mais après avoir fui une enfance violente et s’être retrouvé dans la rue, il a planté son premier arbre, et il a fait "enfin la paix avec les humains". C’était il y a 15 ans, la mère de sa compagne lui a prêté un bout de prairie et il a tout testé : planter des cactus, cultiver de la spiruline, des plantes exotiques, des arbres fruitiers... Il est devenu pépiniériste et, de fil en aiguille, s’est dit que tout cela n’avait pas de sens sans transmission.

Son Jardin d’Emerveille dans le Tarn accueille donc du public pour des visites et des formations. "Le but, c’est que chacun reparte en se disant, j’y vais, je vais créer un jardin-forêt, un verger, des haies fruitières, parce qu’il faut planter, pour le climat, pour les sols, pour la biodiversité, les oiseaux, les insectes. Et puis pour nous aussi, pour nous reconnecter à nous-même, aux autres, à ce que nous sommes", assure-t-il.