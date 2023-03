Environnement : la France protège-t-elle suffisamment ses forêts ?

Emma Haziza revient chaque samedi sur une actualité autour du climat, de l’environnement, et propose des solutions. Samedi 11 mars, les ravages de la monoculture et des pesticides sur les forêts françaises.

"Si on veut éviter la catastrophe climatique, on voit l’urgence de passer à l’action, protéger nos forêts et mettre un terme à la déforestation", a défendu Emmanuel Macron à Libreville (Gabon), jeudi 2 mars, à l'ouverture du One Forest Summit, un sommet consacré à la protection des forêts tropicales.

Le président français avait promis en octobre dernier la plantation d'un milliard d'arbres dans l'Hexagone d'ici dix ans. Mais au-delà des discours, que fait la France pour préserver ses ressources sylvicoles ? Emma Haziza, experte en hydrologie et spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique, samedi 11 mars, fait le point sur l'état de nos forêts.

>>> Feux de forêt en 2022 : record de surfaces brûlées et d'émissions de carbone en Europe

Certes, en 50 ans, la surface forestière de l'Hexagone a progressé mais cela s'est accompagné d'un appauvrissement des sols, lié au recours massif aux pesticides. À l'image du pin Douglas, hégémonique en Dordogne ou dans le Limousin, la France a fait le choix de promouvoir la monoculture au profit d'une production industrielle massive mais au détriment de la biodiversité.