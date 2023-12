Thaïlande : les îles Similan, un paradis préservé de la foule

Direction les îles Similan, peut-être les plus belles de Thaïlande. Ses eaux d'un bleu éclatant et d’une pureté rare sont le résultat d'une politique de protection très ambitieuse. - (France 2)

Direction les îles Similan, peut-être les plus belles de Thaïlande. Ses eaux d'un bleu éclatant et d’une pureté rare sont le résultat d'une politique de protection très ambitieuse.

À 70 km au large du continent, une dizaine d’îles, comme perdues dans les splendeurs de la mer. Les îles Similan (Thaïlande) sont un trésor naturel bien protégé. Il est 8h30 ce matin-là, quand les premiers bateaux de touristes arrivent sur l’île dite "numéro 4". Outre ses plages préservées, l’archipel des Similan est aussi connu pour ses fonds marins exceptionnels. Stéphane Vuillermoz, un ancien restaurateur de Lyon (Rhône), a tout vendu pour devenir instructeur de plongée. Il travaille désormais dans les récifs coralliens, au milieu des requins et des raies.

Une politique de préservation stricte

L’environnement est préservé grâce aux autorités, qui ferment le secteur aux touristes sept mois par an. Depuis 2019, le nombre de visiteurs dans le parc national des Similan est également limité à 3 850 touristes par jour. Ils pouvaient être deux fois plus auparavant. Il est également impossible de séjourner sur les îles. Pour surveiller la zone, le parc déploie une centaine de rangers, qui contrôlent tous les bateaux. On trouve également sur les îles des oasis de verdure et des jungles luxuriantes, où trouve refuge une biodiversité préservée.