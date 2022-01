Envoyé spécial / France 2

Le succès mondial du film La Plage avait fait de ce paradis un enfer : une marée de touristes avait déferlé sur le sable blanc, et peu à peu anéanti les fonds marins. Pour sauver la plage de Maya Bay, sur l'île de Phi Phi Ley, au large de la Thaïlande, il a fallu l'interdire. Elle a été fermée au public pendant trois ans. Un traitement de choc qui, aidé par l'absence de touristes pendant la pandémie de Covid-19, a permis à la nature de reprendre ses droits : l'eau est redevenue plus claire, les récifs coralliens ont repoussé, des requins sont même revenus.

Le gouvernement thaïlandais a saisi l'occasion pour accélérer son virage écoresponsable. En septembre 2021, il a annoncé la fermeture annuelle de ses 127 parcs nationaux pour plusieurs mois, afin de laisser la nature respirer. Cette politique est déjà appliquée dans les îles Similan, à l'ouest du pays. Elles sont devenues le laboratoire d'un nouveau tourisme, sous haute protection.

Nuitées interdites sur l'archipel

Car le gouvernement se donne désormais les moyens de préserver les sites naturels : c'est le message qu'il souhaite visiblement faire passer devant la caméra d'"Envoyé spécial". Face aux journalistes, un bataillon de rangers armés, en treillis et gilet noir orné d'un crabe. Ils sont chargés de protéger la faune et la flore du parc national des îles Similan. Leur mission consiste aussi à contrôler les bateaux : aucun ne peut franchir les limites du parc sans autorisation.

L'équipe d'"Envoyé spécial" embarque avec le commandant, qui expose les nouvelles règles, drastiques. Depuis 2018, plus question d'accueillir ici près de 10 000 touristes par jour. Désormais, leur nombre est limité à 3 850, explique-t-il, et à 525 plongeurs. Les bateaux-hôtels ne peuvent pas accueillir plus de 500 personnes. Passer la nuit sur l'archipel est désormais interdit, et les bungalows qui hébergeaient les touristes ont été détruits.

Extrait de "Thaïlande, le paradis retrouvé", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 20 janvier 2022.

