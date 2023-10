Pyrénées-Atlantiques : à Pau, des habitants testent le "défi sans voiture"

Durée de la vidéo : 2 min

Direction Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, où des habitants ont accepté de se passer de leur voiture pendant un mois. Ont-ils réussi ? Leurs habitudes ont-elles changé ? Reportage.

Nathalie Duchêne est une volontaire du défi organisé par l’agglomération de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Pendant un mois, elle doit vivre sans voiture. Elle utilise désormais un vélo électrique, et prend le train. Elle vit en milieu rural, et doit parcourir 37 km chaque matin. D’abord une route de campagne sinueuse, qui mène jusqu’à la gare dans la nuit noire, puis elle change de vélo en arrivant à la gare. En 15 jours de défi, elle constate que les trains sont plutôt à l’heure, et les économies espérées au rendez-vous.

Plus de commerces de proximité

"J’économise 9 euros par jour environ de carburant, plus l’usure de la voiture", indique-t-elle. 20 personnes ont été sélectionnées pour participer à ce défi. Leurs véhicules sont consignés pendant un mois dans un parking souterrain de la ville. "Avec un peu de volontarisme, d’accompagnement, on peut se passer de la voiture pour une grande partie de ses déplacements", dit Nicolas Patriarche, le président (LR) de l’agglomération Pau-Mobilités. Nathalie a également modifié sa façon de faire les courses, et fréquente davantage les commerces de proximité.