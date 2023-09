Planification écologique : les pompes à chaleur, la solution miracle ?

Durée de la vidéo : 1 min

A. Jolly, N. Tabouri, C. Arnold, F. Daireaux, A. Husser, Y. Kadouch

Le président de la République veut développer en France une filière pour fabriquer des pompes à chaleur. L’objectif fixé est le million par an d’ici 2030.

Sept millions de pompes à chaleur en France, et combien demain ? Le gouvernement veut accélérer la cadence, tripler la production sur notre sol, et faire de ce mode de chauffage le symbole de la transition écologique dans le secteur du bâtiment. Il veut ainsi en fabriquer un million par an d'ici 2030. Bruno Cauquil, informaticien dans les Yvelines, a décidé de faire poser chez lui une pompe à chaleur, notamment pour "sortir de l’énergie fossile". Avant l’installation, il faut faire vérifier l’isolation de son logement.

Des subventions pour aider à l’installation

L’installation coûte 15 000 euros, mais de nombreuses subventions existent. Un ménage aisé peut toucher 4 000 euros d’aides, et un ménage à revenus modestes, jusqu’à 10 000 euros. Elles pourraient encore augmenter dans les prochains mois. Près de Strasbourg (Bas-Rhin), Fabienne Stern a déboursé près de 14 000 euros pour passer du fioul à une pompe à chaleur. Après deux ans d’utilisation, elle dit faire "plus de 400 euros d’économies par an".