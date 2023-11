Glyphosate : la Commission européenne renouvelle pour 10 ans l'autorisation de l'herbicide

Durée de la vidéo : 1 min

L'autorisation du glyphosate a été renouvelée par la Commission européenne pour 10 ans, jeudi 16 novembre. Chaque État membre pourra néanmoins choisir de restreindre l'utilisation de cet herbicide.

La Commission européenne a renouvelé, jeudi 16 novembre, l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Il s'agit de l'herbicide le plus utilisé. Olivier Coupery, un agriculteur des Yvelines, s'en réjouit. Selon lui, il n'y a pas d'alternative crédible au glyphosate aujourd'hui. Pour rendre son verdict, la Commission s'appuie sur un rapport de l'Agence européenne de sécurité des aliments. Il estime que le niveau de risque présenté par le glyphosate ne justifie pas une interdiction.



Un cancérogène probable, selon l'OMS

Les opposants rappellent de leur côté que l'herbicide a été classé comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), et que plusieurs études scientifiques prouvent sa dangerosité pour l'homme et la biodiversité. Malgré la décision de la Commission, chaque État membre pourra choisir de restreindre l'utilisation du glyphosate.



En France, Emmanuel Macron avait promis son interdiction totale, mais la position du gouvernement est désormais plus nuancée. "Partout où on peut réduire les usages, il faut le faire", a indiqué Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, estimant cependant qu'"on ne peut pas être dans un régime qui soit en permanence de l'interdiction sans aucune solution".