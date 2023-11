Proche-Orient : Sébastien Lecornu est "parfaitement légitime et efficace" pour la tournée dans la région, affirme le député Renaissance Thomas Gassilloud

Durée de la vidéo : 9 min

Thomas Gassilloud, député Renaissance du Rhône et président de la Commission de la Défense nationale et des forces armées à l’Assemblée, était l’invité politique du 19/20 info, jeudi 16 novembre. Il s’est notamment exprimé sur le déplacement du ministre français des Armées au Proche-Orient.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sera en tournée diplomatique au Proche-Orient, et ira en Israël vendredi 17 novembre afin d’expliquer la position de la France dans le conflit. Manque-t-elle de clarté ? "Non, elle a besoin d’être rappelée. C’est la première fois depuis les années 2000 qu’un ministre des Armées se rendra en Israël. Il s’y rend à la demande du président de la République, et compte tenu de la situation, on a besoin en permanence d’échanger pour essayer de trouver des solutions ensemble", a réagi Thomas Gassilloud, député Renaissance du Rhône et président de la Commission de la Défense nationale et des forces armées à l’Assemblée. Et ce, "d’abord pour libérer les otages", puis "pour trouver des solutions pour la suite [du] conflit", a-t-il détaillé.

"Un très bon connaisseur du dossier"

La ministre des Affaires étrangères ne devrait-elle pas mener les discussions ? "On agit sur plusieurs fronts. Aujourd’hui, la ministre des Affaires étrangères a eu des échanges avec son homologue iranien, elle ne peut pas [y] être en même temps pour des raisons de calendrier. Par ailleurs, Sébastien Lecornu est un très bon connaisseur du dossier. Dans chaque ambassade, nous avons un attaché de Défense, le ministère des Armées dispose de capacités propres au travers de la DGRIS. Donc Sébastien Lecornu est parfaitement légitime et efficace pour aller faire cette tournée", a clarifié Thomas Gassilloud.