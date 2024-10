Ostréiculture : des huîtres ne résistent pas au réchauffement climatique

En Bretagne, les ostréiculteurs s’inquiètent des effets du réchauffement climatique sur leur activité. Certaines huîtres pourraient ne pas résister à la hausse des températures des océans.

À Carantec, dans le Finistère, se trouve l’un des plus importants centres ostréicoles de Bretagne. Une famille élève des huîtres depuis quatre générations, directement sur le sol. Les effets d’une hausse des températures, ils les perçoivent déjà, notamment avec l'apparition des dorades royales. À cela s’ajoute la prolifération des algues vertes, conséquence d’une hausse des températures et de l’agriculture intensive. Les conséquences du réchauffement n’en sont qu’à leurs débuts. La chaleur des eaux et le CO2 qui s’y accumule vont modifier la composition chimique des océans, les rendant plus acides.

Des phénomènes analysés

Dans un laboratoire breton, les huîtres ont été soumises à différentes températures et taux d’acidité. Conclusion : les coquilles vont devenir plus fragiles. Un constat qui inquiète beaucoup les ostréiculteurs. Comment s’adapter ? Une idée : élever des huîtres à même le sol, sans poche, ce qui favorise le développement naturel des algues rouges capables de réduire l’acidification de l’eau.