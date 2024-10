Fêtes de fin d’année : les décorations de Noël arrivent déjà dans les magasins

Les lutins de Noël auraient-ils pris un peu trop d’avance ? Les décorations de Noël font déjà leur apparition dans les commerces, notamment dans les enseignes à bas coût.

Boules, couronnes, et même Père Noël : non, vous ne rêvez pas, nous sommes en octobre et les décorations des fêtes de fin d’année sont déjà bien en place dans un magasin de décoration de la région parisienne, pour le plus grand plaisir des clients. Mais à plus de deux mois et demi de Noël, n’est-ce pas un peu trop tôt pour acheter ? Les experts le confirment, acheter dès maintenant est l’assurance d’avoir le choix et de meilleurs prix. Une cliente l’a bien compris : pour rentrer dans son budget, elle préfère anticiper au maximum. Dans une enseigne discount, l’espace consacré aux décorations de Noël s’est élargi, avec 200 mètres carrés installés une semaine plus tôt que l’année dernière pour capter l’attention des clients avant la concurrence.

Acheter juste après les fêtes, un autre bon plan

Et si vous n’avez ni le temps ni l’envie de vous y plonger aujourd’hui, acheter sa déco juste après les fêtes est l’autre bonne période pour faire de bonnes affaires et prendre donc un an d’avance.

