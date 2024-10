Marseille : le Vieux-Port se réveille sous l'eau après des pluies diluviennes

À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, il est tombé plus d'un mois de précipitations en l'espace de deux heures, mardi 8 octobre. De nombreux habitants ont passé le début de la matinée à évacuer l'eau avec l'aide des pompiers.

À 7 heures du matin ce mardi 8 octobre, les habitants de Marseille (Bouches-du-Rhône) ont découvert le Vieux-Port inondé. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville au cours de la nuit, submergeant les véhicules alors que le soleil n'était encore levé. Bouche d'égout soulevée, circulation au ralenti dans le centre-ville, un trajet en bus les pieds dans l'eau... Des scènes invraisemblables ont été relayées sur internet.

"80 mm d'eau"

Entre 7 heures et 9 heures à Marseille, il est tombé plus d'un mois de précipitations. "C'est arrivé plusieurs fois au mois de septembre, et en octobre, ça y est c'est reparti", déplore une cuisinière dont le restaurant a été submergé. Les pompiers ont été sollicités plus de 700 fois en deux heures. "D'après Météo-France, c'est 80 mm qui sont tombés pendant l'épisode", explique Marc Faveau, directeur général adjoint Ville au quotidien à Marseille. La situation est désormais revenue à la normale.

