Peu après le passage de la tempête Hélène qui a fait plus de 200 morts, l'ouragan Milton va toucher la Floride, mercredi.

Un défilé de voitures interminable sur les autoroutes de Floride. Une grande partie de la population a suivi à la lettre les ordres d’évacuation des autorités à l'approche de l'ouragan Milton. Cet ouragan arrive deux semaines à peine après la terrible tempête Hélène qui a tué 230 personnes dans le sud-est des États-Unis. Tous les débris n'ont pas encore été ramassés.

Milton a été rétrogradé en catégorie 4 (sur une échelle qui en compte 5), mardi 8 octobre, mais il demeure "extrêmement dangereux", a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC).

Les autorités tirent la sonnette d’alarme

L'ouragan s’approche des côtes américaines qu'il devrait atteindre dans la nuit de mercredi à jeudi. Face à la menace représentée par Milton, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a étendu l'état d'urgence à 67 localités. Avant que l’ouragan n’arrive, certains essayent de protéger leurs biens en barricadant les boutiques ou en confectionnant des sacs de sable pour bloquer la montée des eaux.

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques. Les températures de l'Atlantique nord évoluent sans discontinuer depuis plus d'un an à des niveaux de chaleur record, très nettement au-dessus des annales, selon des données publiques de l'observatoire météorologique américain (NOAA).

