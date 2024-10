Collectivités : quand la gendarmerie ne paye plus son loyer

Plusieurs maires dénoncent des loyers impayés par la gendarmerie nationale. Les communes accueillent des brigades dans des locaux municipaux. On parle de sommes astronomiques, dans certaines villes, ce sont plus de 240 000 euros de retard de loyer qui apparaissent.

Qui appeler lorsque la gendarmerie ne paye pas son loyer ? C’est la question que se pose un élu : les locaux qui abritent une douzaine de gendarmes appartiennent à la communauté de communes. Récemment, elle a même rénové une partie du bâtiment à ses frais. Pour financer ces travaux, la collectivité a dû faire un emprunt. Pour le rembourser, elle comptait sur le loyer que lui verse habituellement le ministère de l’Intérieur : 74 000 euros par an payés en deux fois. Mais cet été, le premier paiement n’est jamais arrivé, et pour cause, la Ville a reçu un mail expliquant une "mise en pause des loyers". Une incompréhension partagée par les habitants, inquiets pour les finances de la commune. Et cette gendarmerie n’est pas la seule dans ce cas.

La majorité des casernes seraient concernées

La majorité des 3 700 casernes de France louent leurs locaux à des collectivités. D’après les informations de France 2, un arbitrage du gouvernement serait à l’origine de cette décision. En cause, la gendarmerie engagée en Nouvelle-Calédonie et en métropole pour les JO n’arriverait plus à faire face à ses dépenses.

